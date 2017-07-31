Россиянки Бирлова и Макрогузова победили в третьем матче ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 31 июля. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова победили таиландскую пару Манерат Удомчави/ Йулалук Радаронг в третьем туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча группы L завершилась со счетом 2-0 (21:15, 21:16). Эта победа стала первой для россиянок на текущем турнире.

Соперницы россиянок по группе австрийки Катарина Шутценхофер и Штефани Швайгер и чешки Кристина Колоцова и Михала Квапилова проведут матч позднее в понедельник.

Россиянки закончили групповой этап на третьем месте, что позволяет им принять участие в турнире на выбывание. Если россиянки станут одной из четырех лучших пар, занявших третье место, то они напрямую попадут в 1/16 финала. Если Бирлова и Макрогузова не сумеют стать одной из лучших пар среди команд, занявших третье место, то их будут ждать стыковые матчи.

Всего в чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.