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Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году

Спорт
31 июля, 12:45 UTC+3 ТАСС

Чемпионат мира пройдет с 7 по 10 ноября в СКК "Петербургский"

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СКК "Петербургский"

СКК "Петербургский"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на батуте России.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 10 ноября в СКК "Петербургский". Кроме того, Санкт-Петербург с 15 по 18 ноября примет первенство мира по прыжкам на батуте среди различных возрастных групп.

Прыжки на батуте с 2000 года входят в программу летних Олимпийских игр. Чемпионаты мира по прыжкам на батуте проходят в неолимпийские года.

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