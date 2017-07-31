Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году

ТАСС, 31 июля. Чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на батуте России.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 10 ноября в СКК "Петербургский". Кроме того, Санкт-Петербург с 15 по 18 ноября примет первенство мира по прыжкам на батуте среди различных возрастных групп.

Прыжки на батуте с 2000 года входят в программу летних Олимпийских игр. Чемпионаты мира по прыжкам на батуте проходят в неолимпийские года.