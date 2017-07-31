Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020

Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
Михайлов: Великой по силам вернуться в фехтование после рождения второго ребенкаСпорт 31 июля, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Перестановок в тренерском штабе сборной России по фехтованию до Олимпийских игр 2020 года не предполагается. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
В немецком Лейпциге с 19 по 26 июля прошел чемпионат мира. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4).
"Думаю, что рокировок не будет. Тренерский состав определен во всех видах, эти специалисты и будут работать в этом олимпийском цикле", - сказал Михайлов.
Главным тренером сборной России является Ильгар Мамедов.
Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут подведены в середине сентября, однако президент организации уже заявил, что они будут признаны удовлетворительными.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.