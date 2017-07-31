Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020

Спорт
31 июля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

По словам главы Федерации фехтования России Александра Михайлова, тренеры во всех видах продолжат работу и в олимпийском цикле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ильгар Мамедов

Ильгар Мамедов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Перестановок в тренерском штабе сборной России по фехтованию до Олимпийских игр 2020 года не предполагается. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Смотрите также

ФФР признает удовлетворительным выступление российских фехтовальщиков на ЧМ

В немецком Лейпциге с 19 по 26 июля прошел чемпионат мира. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете. Впервые с 2011 года россиян опередила итальянская сборная (4-1-4).

"Думаю, что рокировок не будет. Тренерский состав определен во всех видах, эти специалисты и будут работать в этом олимпийском цикле", - сказал Михайлов.

Главным тренером сборной России является Ильгар Мамедов.

Итоги выступления сборной России на чемпионате мира будут подведены в середине сентября, однако президент организации уже заявил, что они будут признаны удовлетворительными.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
3
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама