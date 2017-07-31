На матче между "Тосно" и "Зенитом" в Петербурге были задержаны 11 человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Полиция задержала 11 человек на матче чемпионата России по футболу между "Тосно" и "Зенитом". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Встреча третьего тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита".
"За нарушения общественного порядка во время матча на стадионе Петровский было задержано 11 человек", - сказал представитель полиции.
В региональном управлении Росгвардии отметили, что ОМОН оказывал силовую поддержку полицейским.
Ранее ТАСС сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с использованием пиротехники фанатами "Тосно" и "Зенита".