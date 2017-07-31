Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская копьеметательница Ребрик получила британскую визу для поездки на ЧМ в Лондон

Спорт
31 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказал ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов, легкоатлетка вылетит в столицу Великобритании 4 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вера Ребрик

Вера Ребрик

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик получила британскую въездную визу и теперь сможет отправиться в Лондон для того, чтобы принять участие в стартующем 4 августа чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

Ребрик, выполнившая в середине мая квалификационный норматив для участия в ЧМ и имеющая нейтральный статус, в минувшую субботу в очередной раз стала чемпионкой России, в лучшей попытке метнув копье на 61 метр 40 см.

"Вера получила британскую визу и вылетит в Лондон 4 августа, - рассказал Литвинов. - У меня же пока этой визы нет. Рассчитываю решить все эти вопросы к 4 августа, чтобы поехать на турнир вместе со своей спортсменкой".

Квалификационный турнир ЧМ в женском метании копья пройдет 6 августа, 8 августа будут разыграны медали в этой дисциплине.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсменка, выступающая сейчас за Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
Житель Москвы выжил после прыжка с девятого этажа дома, где был пожар
5
WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона
6
Актер Алексей Гришин попал в больницу после ДТП на квадроцикле в Подмосковье
7
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама