Российская копьеметательница Ребрик получила британскую визу для поездки на ЧМ в Лондон

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская копьеметательница Вера Ребрик получила британскую въездную визу и теперь сможет отправиться в Лондон для того, чтобы принять участие в стартующем 4 августа чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

Ребрик, выполнившая в середине мая квалификационный норматив для участия в ЧМ и имеющая нейтральный статус, в минувшую субботу в очередной раз стала чемпионкой России, в лучшей попытке метнув копье на 61 метр 40 см.

"Вера получила британскую визу и вылетит в Лондон 4 августа, - рассказал Литвинов. - У меня же пока этой визы нет. Рассчитываю решить все эти вопросы к 4 августа, чтобы поехать на турнир вместе со своей спортсменкой".

Квалификационный турнир ЧМ в женском метании копья пройдет 6 августа, 8 августа будут разыграны медали в этой дисциплине.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсменка, выступающая сейчас за Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.