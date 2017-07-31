Епанчинцев: будущее Глухова в ХК "Спартак" определится после турнира в Нижнем Новгороде

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" примет решение по поводу нападающего Алексея Глухова после предсезонного турнира в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказал главный тренер московской команды Вадим Епанчинцев.
Ранее пресс-служба "Спартака" сообщила, что клуб подписал с 33-летним Глуховым пробный контракт.
"Алексей на просмотровом контракте, катается с нами второй день. На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. Бен Максвелл [нападающий "Спартака"] уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем взять Глухова. После турнира примем решение", - сказал Епачинцев.
Глухов в сезоне-2016/17 в составе клуба КХЛ "Сибирь" провел 31 матч, набрав восемь очков (4+4).