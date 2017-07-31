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Рабочие приступили к засеву газона "Екатеринбург-Арены"

Спорт
31 июля, 14:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, июля. /ТАСС

Стадион, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года

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Макет стадиона "Екатеринбург-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Макет стадиона "Екатеринбург-Арена" для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Рабочие приступили к посеву травы на стадионе "Екатеринбург-Арена", который станет одной из площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на генерального директора группы "Синара" Михаила Ходоровского.

"В соответствии с графиком, который у нас есть и который мы скрупулезно выдерживаем, сегодня мы приступаем к засеву травы. На первом этапе будет засеяно 400 кг семян мятлика лугового, первые всходы ожидаются через две недели. На втором этапе в конце августа будут высажены 200 кг семян райграса пастбищного. В почву встроены специальные датчики, которые измеряют сухость поля и температуру, а за всеми процессами следят специалисты", - сказал Ходоровский.

Он также добавил, что стадион будет сдан как и планировалось - до конца 2017 года. "Я готов еще раз доложить руководителям города и области, что реконструкция идет в соответствии со сроками. Не скрою, есть определенное опережение, для нас это запас, чтобы мы безусловно выполнили государственный контракт", - добавил гендиректор группы "Синара".

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг "Синара- Девелопмент", который входит в группу "Синара".

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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