Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в воду

Российские спортсмены Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев во время соревнований по прыжкам в воду с трамплина 10 м среди смешанных дуэтов © ТАСС/ Егор Алеев

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам в воду может создать специальный микст-дуэт, который будет целенаправленно готовиться к главным стартам сезона, пока полноценной подготовки к этим соревнованиям в команде не ведется. Об этом на пресс-конференции заявила главный тренер сборной Светлана Моисеева.

Российские прыгуны в воду на чемпионате мира в Будапеште завоевали пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. В соревнованиях микст- дуэтов спортсмены за награды побороться не смогли.

"Возможно, мы пока не очень серьезно относимся к этим стартам. У нас специально спортсмены не занимаются микстами, пока пары мы составляем из тех, кто есть в команде. Поэтому мы подумаем над тем, чтобы, как и в синхронном плавании, выбрать спортсменов, которые будут готовиться к соревнованиям микст-дуэтов", - сказала Моисеева.

"Сейчас результат оставляет желать лучшего. С этого года сделаем акцент, поскольку это тоже медаль, которая разыгрывается на чемпионатах мира", - отметила она.