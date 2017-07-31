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Жуков: комиссия Смирнова за прошедший год проделала колоссальную работу

Спорт
31 июля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Независимая общественная антидопинговая комиссия была создана в июле 2016 года по распоряжению президента РФ

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Александр Жуков (слева) и Виталий Смирнов

Александр Жуков (слева) и Виталий Смирнов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) проделала огромную работу в непростое для российского спорта время. Об этом на пресс- конференции заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

НОАК, которую возглавил почетный президент ОКР Виталий Смирнов, была создана по распоряжению президента РФ год назад. Ей был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

"Год прошел с момента создания нашей НОАК, и он прошел очень успешно. Комиссия проделала колоссальную работу в очень трудный период времени для нашего спорта в связи с известными событиями. Хотел бы поздравить Виталия Смирнова с проделанной работой. Главный итог - подготовка национального плана [по борьбе с допингом в спорте] и всего, что связано с реорганизацией нашей антидопинговой системы", - сказал Жуков.

О национальном плане по борьбе с допингом

1 марта президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как существовавшая в стране антидопинговая система не сработала, и это необходимо признать. Тогда президент отметил, что достоверно выявленные случаи применения допинга в России абсолютно неприемлемы. В то же время президент подчеркнул, что "в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом".

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ.

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил.

В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

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