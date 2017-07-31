ОКР предложил зарубежным коллегам проводить товарищеские матчи по олимпийским видам спорта

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) предложил другим странам проводить товарищеские матчи по олимпийским видам спорта. Об этом на пресс-конференции заявил президент ОКР Александр Жуков.
"Во время сессии Международного олимпийского комитета мы проговаривали с коллегами из других стран вопросы проведения товарищеских матчей с нашими и американскими, французскими спортсменами. Это было бы чрезвычайно интересно. Например, обсуждали этот вопрос с президентом Франции в Лозанне", - сказал Жуков.
"Россия и Франция могли бы встретиться на уровне первых сборных под патронажем высшего руководства, например, в фехтовании, дзюдо. Один матч в Париже, один - в Москве. Такие матчи раньше проводились между советскими и американскими спортсменами", - отметил глава ОКР.
"С ними [американцами] тоже обсуждали, могли бы провести такой матч между борцами-вольниками. Или матч между Россией и США как в спортивной, так и в художественной гимнастике. Эти предложения встретили позитивный отклик, мы работаем над организацией таких соревнований", - сказал Жуков.