Бывший футболист "Динамо" Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Валерия Маслова проводили на Троекуровском кладбище. pic.twitter.com/dBurHLxqDf — Антон Рассказов (@RougeTerreur) 31 июля 2017 г.

Ветеран "Динамо" скончался в четверг после болезни в возрасте 77 лет.

Проститься с Масловым пришло несколько сотен людей, среди которых игроки, тренеры, воспитанники академии и руководство футбольного клуба "Динамо", представители московского "Локомотива", Российского футбольного союза, Российской футбольной премьер-лиги, друзья, воспитанники и почитатели таланта Маслова.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), трижды серебряным призером (1962, 1967, 1970), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Маслов также занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР по футболу и хоккею с мячом с капитанской повязкой. После окончания карьеры игрока работал в "Спартаке" из Владикавказа, московских "Локомотиве" и "Нике". В последние годы жизни Маслов был советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.