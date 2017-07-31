Смирнов: спортивной России нужна обстановка нетерпимости к допингу, а не система стука

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обстановка нетерпимости к допингу необходима в российском спорте, система информаторства в России неприемлема. Об этом на пресс- конференции заявил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

"Президент сказал - мы понимаем тех, у кого этот вопрос вызывает сомнения. Затруднения в осуществлении - надо учитывать специфику. Недоразумения есть по закрытым городам. Говорят, откройте, они думают, там центры спортподготовки", - сказал Смирнов.

"Такие города есть и в других странах, кстати, - продолжил функционер. - Мы хотим, чтобы люди не соглашались - кто-то пахать хочет, а кто-то налегке пройти. В сборной ты подписываешь договор - если тебя поймали, и даже не сейчас, а много лет спустя, он вынужден будет вернуть и призовые, и машины и так далее. Болезненно, но справедливо - это должно заставить людей подумать".

"Мы докладывали руководству страны - пусть проиграем, но не будем в таких списках. И у нас не было таких историй. По этому пути и надо идти", - считает глава НОАК.

"Надеемся, если сумеем внедрить такую систему, будем впереди. И надеемся, что все этому последуют. Информаторы - это не институт, нужна обстановка нетерпимости", - заявил Смирнов.

"Нельзя допускать того, что происходит в детских школах, когда родителям предлагают подкормить детей стероидами. Такая информация до нас доходит, с этим надо бороться. Помню, какой наплыв был в качковых клубах, помню 1980-е. Высокая преступность была в Татарстане, там были такие клубы, с этим надо бороться", - заключил глава НОАК.

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.