Смирнов считает ненормальным положение дел в российской спортивной медицине

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов недоволен положением дел в российской спортивной медицине. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Я не считаю нормальным положение дел в российской спортивной медицине, - отметил Смирнов. - Одна из стран, например, имеет 500 атлетов с терапевтическими исключениями на использование запрещенных препаратов (TUE), мы же порядка 30. Это ненормально. Мы в значительной степени уступили свои позиции в руководящих органах многих международных федераций, где определяются эти списки".

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль. После этого в спортивном сообществе возникла громкая дискуссия на тему о правильности и легальности выдачи некоторым атлетам TUE.

НОАК была создана по распоряжению президента РФ год назад. Ей был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

1 марта президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как существовавшая в стране антидопинговая система не сработала, и это необходимо признать. Тогда президент отметил, что достоверно выявленные случаи применения допинга в России абсолютно неприемлемы. В то же время президент подчеркнул, что "в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом".