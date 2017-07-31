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СМИ: футболист Неймар перейдет из "Барселоны" в ПСЖ в течение двух дней

Спорт
31 июля, 15:09 UTC+3 ТАСС

По данным французской радиостанции RMC Sport, контракт бразильца с парижским клубом будет рассчитан на пять лет

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Неймар

Неймар

© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТАСС, 31 июля. Футболист сборной Бразилии Неймар перейдет из испанской "Барселоны" во французский "Париж Сен- Жермен" в течение двух дней и подпишет контракт с парижским клубом сроком на пять лет. Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

Во вторник 25-летний нападающий прилетит в Катар, где пройдет медицинский осмотр и встретится с президентом ПСЖ Нассером Ганимом Аль-Хелаифи. По информации испанского издания Mundo Deportivo, Неймар также подпишет соглашение с суверенным фондом Qatar Sports Investment, который является владельцем ПСЖ, и станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По информации испанского издания, ПСЖ заплатит за Неймара полную сумму отступных, прописанную в контракте игрока с "Барселоной, - рекордные для мирового футбола €222 млн.

В настоящее время самым дорогим футболистом в истории является французский полузащитник Поль Погба, который перешел из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" в августе 2016 года за €105 млн. В тройку списка также входят трансферы валлийского полузащитника Гарета Бэйла из английского "Тоттенхэма" в испанский "Реал" (€101 млн) и Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" (€94 млн).

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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