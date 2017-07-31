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Трава взошла на стадионе ЧМ-2018 "Ростов-Арена"

Спорт
31 июля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Засев газона на футбольном поле "Ростов-Арены" был полностью выполнен 21 июля

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Строительство "Ростов-Арены"

Строительство "Ростов-Арены"

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Трава взошла на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

Засев газона на футбольном поле "Ростов-Арены" был полностью выполнен 21 июля. Поле покрыли торфо-песчаной смесью, в которую было посеяно около 400 кг семян газонной травы.

Зазеленевший газон перед использованием несколько раз постригут, после чего для прочности прошьют 20 млн полиэтиленовых травинок.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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