Роналду не признал себя виновным по делу о мошенничестве

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ТАСС, 31 июля. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду в суде заявил о своей невиновности в деле о неуплате налогов. Заявление португальца опубликовала испанская газета Marca.
В понедельник в Мадриде состоялось полуторачасовое заседание, в ходе которого судья заслушивал Роналду.
"Испанская налоговая служба знает все подробности моих доходов, я никогда ничего не скрывал и не собирался уклоняться от налогов, - сказал Роналду во время заседания. - Я всегда добровольно заполняю налоговые декларации, потому что считаю, что все мы должны выплачивать налоги в соответствии с нашими доходами".
Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.
Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.