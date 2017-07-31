Крамник опустился на четвертое место в рейтинге FIDE, Карякин остался 12-м

Поклонская пригласила Учителя на встречу с пожаловавшимися на "Матильду"Культура 31 июля, 17:07
Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в ЛондонеСпорт 31 июля, 16:56
Гендиректор тульского "Арсенала": Григалава прооперирован и выбыл надолгоСпорт 31 июля, 16:49
Крамник опустился на четвертое место в рейтинге FIDE, Карякин остался 12-мСпорт 31 июля, 16:30
Роналду не признал себя виновным по делу о мошенничествеСпорт 31 июля, 16:27
ТАСС открыл выставку о "Золотом кольце России"Новости агентства 31 июля, 16:06
Уральские наркологи готовы к ЧМ-2018 предоставить помещения для вытрезвления болельщиковНовости Урала 31 июля, 15:54
Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысячСпорт 31 июля, 15:54
"Универсальный перегрузочный комплекс" в I полугодии удвоил инфраструктурные инвестицииТранспорт 31 июля, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился со второй на четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин остался на 12-й строчке (2773). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), вторым идет американец Уэсли Со (2810), третьим - другой американец Фабиано Каруана (2807).
В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань (2652), на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2578), на третьем - украинка Анна Музычук (2572). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает пятую строчку (2552), ее соотечественница Катерина Лагно - восьмую (2540).