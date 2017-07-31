Крамник опустился на четвертое место в рейтинге FIDE, Карякин остался 12-м

ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился со второй на четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин остался на 12-й строчке (2773). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), вторым идет американец Уэсли Со (2810), третьим - другой американец Фабиано Каруана (2807).

В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань (2652), на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2578), на третьем - украинка Анна Музычук (2572). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает пятую строчку (2552), ее соотечественница Катерина Лагно - восьмую (2540).