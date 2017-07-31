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Крамник опустился на четвертое место в рейтинге FIDE, Карякин остался 12-м

Спорт
31 июля, 16:30 UTC+3 ТАСС ТАСС 31, июля. /ТАСС

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен

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Владимир Крамник

Владимир Крамник

© ТАСС/Игорь Варламов, архив

ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник опустился со второй на четвертую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Крамника 2803 очка. Другой российский шахматист Сергей Карякин остался на 12-й строчке (2773). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), вторым идет американец Уэсли Со (2810), третьим - другой американец Фабиано Каруана (2807).

В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань (2652), на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2578), на третьем - украинка Анна Музычук (2572). Лучшая из россиянок Александра Костенюк занимает пятую строчку (2552), ее соотечественница Катерина Лагно - восьмую (2540).

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