Гендиректор тульского "Арсенала": Григалава прооперирован и выбыл надолго

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Срок восстановления защитника тульского "Арсенала" Гии Григалавы, получившего травму в матче с казанским "Рубином", займет длительный срок, в понедельник футболист был прооперирован. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов.
Встреча третьего тура чемпионата России, прошедшая на стадионе "Казань-Арена" 30 июля, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. 27-летний Григалава был заменен на 14-й минуте, покинув поле на электромобиле после столкновения с нападающим "Рубина" Жонатосом. У Григалавы была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.
"Григалаве была сделана операция, которая длилась практически два часа. Сложно говорить о точных сроках восстановления, но могу сказать, что он выбыл надолго. Сейчас он находится в стабильном состоянии, улыбается, но, конечно, расстроен тем, что не сможет играть", - сказал Балашов.
В сезоне-2017/18 Григалава принял участие в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.