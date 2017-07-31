"Манчестер Юнайтед" оштрафован на €10 тыс. за нарушение антидопинговых правил в финале ЛЕ

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ТАСС, 31 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский клуб "Манчестер Юнайтед" на €10 тыс. за нарушение антидопинговых правил в финальном матче Лиги Европы с голландским "Аяксом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги Европы прошел в мае в Стокгольме и завершился победой английского клуба со счетом 2:0. Сразу по окончании матча футболисты обоих клубов принимали участие в допинг-тестировании.
Как отмечено в протоколе, защитник МЮ Фил Джонс позволил себе оскорбления в адрес допинг-офицера, а его одноклубник Дэйли Блинд проходил тестирование медленно и неохотно. УЕФА оштрафовал "Манчестер Юнайтед" на €10 тыс. за нарушение правил прохождения допинг-теста футболистами и двух вышеперечисленных игроков на €5 тыс. каждого. Джонс также дисквалифицирован на два матча в еврокубках и, таким образом, пропустит Суперкубок УЕФА 8 августа против испанского "Реала".
У "Манчестер Юнайтед" есть три дня на то, чтобы обжаловать решение УЕФА.