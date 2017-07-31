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Бывший чемпион мира по боксу Заб Джуда 3 октября проведет бой с Рамалом Амановым в Баку

Спорт
31 июля, 18:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Также в рамках шоу планируется поединок за чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо

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Заб Джуда (справа)

Заб Джуда (справа)

© EPA/BRENDAN MCDERMID, архив

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американский боксер Заб Джуда 3 октября в Баку проведет поединок против азербайджанца Рамала Аманова. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Джуда 3 октября проведет бой с Рамалом Амановым", - сказал Хрюнов.

Также в этом шоу планируется поединок за чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе между россиянином Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо.

В активе 39-летнего Джуды 43 победы (30 нокаутом) и девять поражений. Он известен российским болельщикам по бою с Константином Цзю, в котором американец уступил нокаутом.

На счету 32-летнего Аманова 10 побед (одна нокаутом) и ни одного поражения.

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