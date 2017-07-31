Bellator продолжает переговоры о проведении турнира в России

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Bellator продолжает переговоры о проведении турнира в РоссииСпорт 31 июля, 18:22
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МОСКВА, 31 июля /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американская организация по боям смешанного стиля (ММА) Bellator продолжает переговоры по проведению турнира в России. Об этом ТАСС сообщил президент промоутерской компании Скотт Кокер.
"Мы продолжаем переговоры по данному вопросу. И мы хотим провести турнир тогда, когда наступит момент для этого", - сказал Кокер.
В настоящий момент в Bellator выступает один из лучших бойцов всех времен - Федор Емельяненко.
Также контракт с организацией подписали россияне Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Валентин Молдавский и Вадим Немков.
Токов и Молдавский уже одержали победы в дебютных поединках в Bellator, Емельяненко уступил нокаутом американцу Мэтту Митриону.