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Агент: Ригони станет футболистом "Зенита" в течение 48 часов

Спорт
31 июля, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

"Зенит" достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского "Индепендьенте"

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Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони

© EPA/ERNESTO ARIAS

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) достиг соглашения по трансферу 24-летнего полузащитника аргентинского "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, он подпишет контракт в течение ближайших 48 часов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Хуан Оллер.

"Сделку по трансферу игрока можно считать завершенной. В течение суток игрок пройдет медицинское обследование и затем подпишет контракт с "Зенитом". Могу с уверенностью сказать о том, что в течение 48 часов Ригони станет игроком питерского клуба", - сказал Оллер.

В сезоне-2016/17 Ригони принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил 7 мячей.

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