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"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе футболиста "Челси" Матича

Спорт
31 июля, 18:37 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 28-летним сербским полузащитником рассчитано на три года с возможностью продления еще на год

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Материал из 1 страницы
© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 31 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с сербским полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на год. В своей новой команде серб, ранее игравший за "Челси", будет выступать по 31-м номером. По данным британских СМИ, переход Матича обошелся "Манчестер Юнайтед" в €40 млн.

Матич выступал за "Челси" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел в составе команды 40 матчей в различных турнирах, забил два мяча и сделал девять результативных передач. В составе лондонцев он стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

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