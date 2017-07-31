"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе футболиста "Челси" Матича

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ТАСС, 31 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подписал контракт с сербским полузащитником Неманьей Матичем. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на три года с возможностью продления еще на год. В своей новой команде серб, ранее игравший за "Челси", будет выступать по 31-м номером. По данным британских СМИ, переход Матича обошелся "Манчестер Юнайтед" в €40 млн.
Матич выступал за "Челси" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел в составе команды 40 матчей в различных турнирах, забил два мяча и сделал девять результативных передач. В составе лондонцев он стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.