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Первые команды прибудут в Чайковский на чемпионат мира по летнему биатлону 3 августа

Спорт
31 июля, 18:49 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 31, июля. /ТАСС

Турнир пройдет с 22 по 28 августа

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Летний биатлон

Летний биатлон

© ИТАР-ТАСС/Артур Лебедев

ПЕРМЬ, 31 июля. /ТАСС/. Первые команды прибудут в Чайковский (Пермский край) на чемпионат мира по летнему биатлону 3 августа. К этому времени планируется завершить работы по благоустройству города, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Пермского края Максим Решетников по итогам заседания оргкомитета по проведению соревнований.

"Уже 3 августа у нас планируется приезд нескольких команд из Узбекистана, Белоруссии и Монголии для проведения тренировок. Многое уже сделано, в то же время много еще остается сделать, особенно в вопросах приведения города в порядок. Есть вопросы по питанию, держим их на особом контроле, и размещению, потому что часть гостиниц начали менять политику в плане цен. А спортивная инфраструктура готова, комиссия IBU [Международного союза биатлонистов] спортивные объекты приняла", - рассказал Решетников.

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Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Чайковском на лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" с 22 по 28 августа. По словам врио губернатора Прикамья, в соревнованиях примут участие порядка 150 спортсменов из 26 стран, также ежедневно "Снежинка" будет принимать около 3,5 тыс. зрителей, в целом же ожидается порядка 10 тыс. гостей.

В программе соревнований - смешанная эстафета, спринт и гонки преследования. Планируется, что за сборную России выступят олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин и Алексей Волков, биатлонисты резервной сборной, а также представители Пермского края Сергей Клячин и Валерия Васнецова. Ведущим чемпионата станет комментатор Дмитрий Губерниев. Помимо основных команд в Чайковском будут соревноваться и юниорские сборные.

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