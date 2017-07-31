Россияне Стояновский и Ярзуткин одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу

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ТАСС, 31 июля. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли у представителей Сьерра-Лионе Патрика Ломби и Абубакара Камары во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.
Встреча группы K завершилась со счетом 2-0 (21:15, 21:15) в пользу российской пары. Стояновский и Ярзуткин занимают второе место в группе K, в активе россиян три очка после двух матчей.
В следующем матче, который пройдет 1 августа, россияне встретятся с итальянцами Паоло Николаи и Даниэлем Лупо, серебряными призерами Олимпийских игр в Рио.
В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.