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Россияне Стояновский и Ярзуткин одержали первую победу на ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
31 июля, 18:51 UTC+3 ТАСС

Представители России обыграли Патрика Ломби и Абубакара Камару из Сьерра-Лионе - 21:15, 21:15

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Олег Стояновский (слева) и Артем Ярзуткин

Олег Стояновский (слева) и Артем Ярзуткин

© EPA/GEORGIOS KEFALAS

ТАСС, 31 июля. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин выиграли у представителей Сьерра-Лионе Патрика Ломби и Абубакара Камары во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене.

Встреча группы K завершилась со счетом 2-0 (21:15, 21:15) в пользу российской пары. Стояновский и Ярзуткин занимают второе место в группе K, в активе россиян три очка после двух матчей.

В следующем матче, который пройдет 1 августа, россияне встретятся с итальянцами Паоло Николаи и Даниэлем Лупо, серебряными призерами Олимпийских игр в Рио.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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