LA Times: Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Олимпиады в 2028 году

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ТАСС, 31 июля. Лос-Анджелес достиг соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК) о проведении летних Олимпийских игр в 2028 году. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
В июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), распределение будет между Парижем и Лос-Анджелесом. Отмечается, что официально об этом будет объявлено позднее в понедельник.
Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов должен пройти 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.