Промоутеры Ковалева не верят в положительный результат протеста на бой с Уордом

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева не верят в то, что Атлетическая комиссия штата Невада удовлетворит их протест на результат боя против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с Уордом.

"Мы просили об этом [чтобы комиссия пересмотрела результат], но мы не ждем положительного итога, - сказала Дува. - Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своем мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом".

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. При этом несколько ударов американца пришлись ниже пояса.