"Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 2:0 в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Забитыми мячами отметились Квинси Промес (38-я минута, с пенальти) и Фернандо (45). Эта победа стала для красно-белых первой в нынешнем сезоне первенства страны после двух ничьих, "Краснодар" впервые потерял очки.

В составе "Спартака" впервые в сезоне сыграл полузащитник Александр Самедов, пропустивший начало сезона из-за повреждения. В стартовый состав вернулись полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано - на выездной матч второго тура с "Уфой" (0:0) первый остался в запасе и вышел во втором тайме, а второй на игру не летал. Защитник "Спартака" Андрей Ещенко провел 30-й матч за команду, Самедов - 70-й.

Дебютный матч за "Краснодар" в высшем дивизионе чемпионата страны провел 22-летний Алексей Грицаенко. Ранее уроженец Владивостока, вышедший на позицию правого защитника, выступал за "Луч-Энергию" в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - 49 матчей, 3 гола. Впервые в сезоне на поле появился полузащитник Павел Мамаев, вышедший на замену во втором тайме.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав пять очков, "Краснодар" с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.