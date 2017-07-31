Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в автокатастрофе

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ТАСС, 31 июля. Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в результате автокатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
1 августа ему исполнилось бы 75 лет.
"Виктор Лавров имел непосредственное отношение к становлению таких игроков сборной России как Виталий Иванов, Тимур Дибиров, Константин Игропуло, которые начинали заниматься гандболом на Ставрополье", - говорится в сообщении пресс-службы ФГР.
Лавров - один из основателей ставропольского гандбольного клуба "Динамо-Виктор", был главным тренером ставропольской команды и сборной России по пляжному гандболу. Виктор Лавров - отец и тренер Игоря Лаврова, олимпийского чемпиона 2000 года.