Травмированный Смолов скоро начнет бегать, но в следующем матче "Краснодара" не сыграет

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Травмированный Смолов скоро начнет бегать, но в следующем матче "Краснодара" не сыграетСпорт 31 июля, 22:17
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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов в ближайшее время начнет выполнять беговые упражнения, но не сыграет в следующем матче. Об этом на пресс-конференции после матча со "Спартаком" сообщил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.
"Краснодар" проиграл "Спартаку" со счетом 0:2 в гостевом матче третьего тура чемпионата России. Смолов из-за травмы не провел ни одной встречи в этом сезоне.
"Через несколько дней он будет бегать. В следующем матче он не сыграет", - сообщил Шалимов.
В матче со "Спартаком" в нападении "Краснодара" вышел Виктор Классон, обычно выступающий на позиции полузащитника. "Мы поставили в нападение Классена и по ходу матча вносили изменения. Смолов и Рикардо Лаборде травмированы, а Иван Игнатьев вчера играл за дубль", - отметил Шалимов.
В четверг "Краснодар" на выезде проведет ответный выездной матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против датского "Люнгбю" (дома краснодарцы выиграли 2:1). В следующем матче чемпионата России "Краснодар" 6 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".