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IAAF: тренеры Чегин и Казарин продолжают работать, несмотря на дисквалификацию

Спорт
31 июля, 22:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, июля. /ТАСС

Специалисты были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой

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© EPA/SEBASTIEN NOGIER, архив

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению российской легкой атлетики считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на нем был заслушан доклад главы рабочей группы организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

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"Отсутствие достаточного числа допинг-проб является одной из основных причин, по которым мы приняли такое решение. Как вы знаете, Российское антидопинговое агентство [РУСАДА] еще не восстановлено, поэтому оно не может обеспечить полноценной антидопинговой работы на территории страны", - сказал Андерсен.

"Кроме того, мы работаем над изменением культуры, отношения в России к допингу. ВФЛА хочет измениться, демонстрирует это, но работа еще не окончена. Мы видим, что отстраненные тренеры, такие как Чегин и Казарин, продолжают работать", - добавил он. Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Андерсен напомнил, что приведение РУСАДА в соответствие с международным антидопинговым кодексом должно произойти в ноябре, что станет ключевым моментом в вопросе восстановления российской легкой атлетики.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов. На стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.

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