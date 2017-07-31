Тренер "Краснодара" Шалимов признал, что пенальти в пользу "Спартака" был чистым

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов признал, что пенальти в ворота его команды в матче чемпионата России со "Спартаком" был чистым. Об этом Шалимов заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Краснодар" проиграл "Спартаку" со счетом 0:2 в гостевом матче третьего тура чемпионата России. Первый гол забил Квинси Промес с пенальти на 38-й минуте.

"Первый тайм у нас был неплохой - больше контролировали мяч, создавали моменты. Но был пенальти, нарушение там действительно было. Много разбираем, как действовать в таких ситуациях, но здесь мы все равно нарвались на фол. Плюс штрафной - индивидуальное мастерство игрока "Спартака" [Фернандо]", - сказал Шалимов, добавив, что во втором тайме его команде было тяжело при постоянных быстрых контратаках соперника.

В этой встрече в премьер-лиге дебютировал 22-летний защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко. "Для дебюта он достойно сыграл, чаще действовал против Промеса. В плане обороны он справился. В плане атаки нам, конечно, нужно другое качество", - отметил Шалимов.

В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав пять очков, "Краснодар" с шестью баллами идет пятым.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.