Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВФЛА: тренеры Чегин и Казарин больше не работают в российской легкой атлетике

Спорт
31 июля, 22:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Рабочая группа IAAF считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин опроверг заявление главы рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсена о том, что дисквалифицированные тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать в России. Об этом он сообщил ТАСС.

Рабочая группа IAAF по восстановлению российской легкой атлетики считает, что отстраненные за допинговые нарушения тренеры Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работать со спортсменами.

Смотрите также

IAAF: тренеры Чегин и Казарин продолжают работать, несмотря на дисквалификацию

"Я очень спокоен, когда слышу такие заявления. Потому что знаю, что Чегин и Казарин больше не работают. Определенные сложности когда-то были, но сейчас приложены все усилия, чтобы эти люди не работали", - подчеркнул Шляхтин.

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, на котором был заслушан доклад Андерсена, главы рабочей группы организации, которая занимается вопросом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

Чегин и Казарин были пожизненно отстранены от деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов, на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США ввели санкции против Мадуро
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Трамп уволил Скарамуччи
5
Американские ученые решили проблему протекших труб
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама