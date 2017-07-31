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Шляхтин ожидал, что рабочая группа IAAF предложит продлить санкции в отношении ВФЛА

Спорт
31 июля, 23:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Глава ВФЛА рассказал, что предлогом для подобного решения стало, в частности, недостаточное количество допинг-тестов российских спортсменов

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Решение рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) рекомендовать совету IAAF продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не стало неожиданным для президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС.

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IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

В понедельник в Лондоне прошло заседание совета IAAF, где был заслушан доклад главы рабочей группы, которая занимается вопросом восстановления ВФЛА, Руне Андерсена. Совету было рекомендовано продлить отстранение национальной федерации, поскольку она еще не выполнила ряд критериев.

"Я ожидал, что недостаточное допинг-тестирование российских легкоатлетов будет поводом для рабочей группы предложить продлить наше отстранение, - заметил Шляхтин. - IAAF предлагала нам дополнительно тестировать наших спортсменов за наш счет, хотя прекрасно знает, что у нас денег нет. Ждем восстановления РУСАДА [Российского антидопингового агентства]".

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов, на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне допуск получили 19 российских легкоатлетов.

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