Дорохова выиграла Спартакиаду в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка

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ТАСС, 1 августа. Представительница Ставропольского края Полина Дорохова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Дорохова заработала 61,600 балла. Второе место заняла краснодарская спортсменка Екатерина Кузнецова (60,100). Третьей стала Элина Степанова из Самарской области (59,600).
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.