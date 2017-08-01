Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дорохова выиграла Спартакиаду в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка

Спорт
1 августа, 9:03 UTC+3

Второе место заняла Екатерина Кузнецова, третьей стала Элина Степанова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Представительница Ставропольского края Полина Дорохова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в прыжках на батуте в дисциплине академическая дорожка. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Дорохова заработала 61,600 балла. Второе место заняла краснодарская спортсменка Екатерина Кузнецова (60,100). Третьей стала Элина Степанова из Самарской области (59,600).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
СМИ: в центре Луганска взорвали памятник защитникам ЛНР
5
Задержан мужчина, обезглавивший девушку в Томске
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
МИД РФ поддержал подвергшегося критике украинского летчика Акопова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама