Логин выиграл Спартакиаду в индивидуальных прыжках на батуте

ТАСС, 1 августа. Москвич Дмитрий Логин стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в индивидуальных прыжках на батуте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Логин заработал 55,555 балла. Второе место занял Данила Ежов из Оренбургской области (51,305). Третьим стал Кирилл Пантелеев из Самарской области (51,200).

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.