Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа . /ТАСС/. Алан Дзагоев, Владимир Габулов, Сослан Джанаев, а также ряд других игроков Российской футбольной премьер-лиги стали попечителями созданного в Северной Осетии фонда содействия молодым футболистам. Об этом сообщил помощник сенатора Александра Тотоонова, который возглавил фонд.

"Фонд будет заниматься продвижением молодых спортсменов из Осетии в российские и европейские футбольные клубы. Попечителями фонда уже согласились стать футболисты, играющие в премьер-лиге: Владимир Габулов, Алан Дзагоев, Сослан Джанаев, Алан Касаев, Георгий Тигиев, Ибрагим Цаллагов и Алан Чочиев. И список этот будет пополняться", - говорится в сообщении.

Непосредственное руководство фондом и отбор претендентов будет осуществлять инициатор его создания - главный скаут английского футбольного агентства Lucid Sport Тимур Дагуев, который уже провел ряд переговоров с европейскими клубами.

"Желание помогать молодежи было, наверно, у каждого из нас, и мы время от времени это делали для республики. Просто некому было заняться и объединить наши усилия. Мы все давно знаем и очень уважаем Александра Борисовича, который не раз помогал республиканскому футболу "не сойти с рельс", - поделился своим мнением Габулов.