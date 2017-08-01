Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"Спорт 1 августа, 11:24
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МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Судья Сергей Лапочкин верно назначил пенальти в ворота "Краснодара" в матче третьего тура чемпионата России по футболу со "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Пенальти, с которого Квинси Промес открыл счет в матче, был назначен на 37-й минуте после единоборства защитника краснодарцев Андреаса Гранквиста с нападающим Зе Луишем.
"Я полностью поддерживаю решение арбитра - никому не позволено делать подножки в своей штрафной. Вопрос не в том, сильный ли контакт был или нет. Есть фол по неосторожности, который совершил Гранквист. Если бы был более сильный или грубый контакт, он бы еще и желтую карточку получил", - прокомментировал эпизод Егоров.
"Я был на матче, смотрел момент после игры с нескольких ракурсов. Для меня главное - позиция арбитра, а она была верной, плюс реакция участников - сам Гранквист не отрицал, Игорь Шалимов (главный тренер краснодарцев - Прим. ТАСС) признал. Гифка? На компьютере можно сделать все, не надо искать черную кошку в темной комнате", - также сказал собеседник ТАСС.
"Сергей отсудил на очень хорошем уровне, скажем так, на европейском, полностью контролировал игру. Уверяю, что он увидел, то и судил", - заключил Егоров.
В турнирной таблице "Спартак" занимает седьмое место, набрав пять очков, "Краснодар" с шестью баллами идет пятым. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с санкт- петербургским "Зенитом", "Краснодар" на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Обе встречи пройдут 6 августа.
Пенальти? pic.twitter.com/F8jaj2KsqF— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 31 июля 2017 г.