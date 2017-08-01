Россиянин Сироткин проведет бой с Аетовичем за титул чемпиона Европы WBO 18 августа

ТАСС, 1 августа. Россиянин Андрей Сироткин проведет поединок за титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с сербом Геардом Аетовичем 18 августа в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Поединок между 32-летним россиянином и 36-летнем сербом пройдет в рамках турнира "Ночь чемпионов".

Сироткин, выступающий в суперсреднем весе, не знает поражений на ринге. В его активе 12 побед (3 нокаутом). Россиянин владеет чемпионскими поясами Азии и Евразии по версии Всемирного боксерского совета (WBС) и азиатским поясом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем дивизионе.

На счету Аетовича 15 побед (все нокаутом) и 1 ничья. Серб владел титулами чемпиона Средиземноморья в полутяжелом весе по версии WBC, чемпиона Европы во втором среднем весе по версии WBO и интернационального чемпиона во втором среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).