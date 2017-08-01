Россиянин Сироткин проведет бой с Аетовичем за титул чемпиона Европы WBO 18 августа

Фонд кино поддержит создание фильмов Учителя, Тодоровского и Миндадзе в 2017 годуКультура 1 августа, 12:53
Жильцы пятиэтажек в Москве освобождаются от взносов на капремонт с 1 августаОбщество 1 августа, 12:52
Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в июле снизились впервые с январяТранспорт 1 августа, 12:46
ХК "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки на арене в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 12:43
Площадки для строительства по программе реновации в Москве определят до 1 октябряОбщество 1 августа, 12:35
Макрон: заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 - положительный сигнал для ПарижаСпорт 1 августа, 12:33
В программу реновации включено 5144 домаОбщество 1 августа, 12:19
Бурятия предлагает Монголии поставки электроэнергии вместо строительства ГЭС на СеленгеСибирь 1 августа, 12:15
Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028Спорт 1 августа, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Россиянин Андрей Сироткин проведет поединок за титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) с сербом Геардом Аетовичем 18 августа в Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
Поединок между 32-летним россиянином и 36-летнем сербом пройдет в рамках турнира "Ночь чемпионов".
Сироткин, выступающий в суперсреднем весе, не знает поражений на ринге. В его активе 12 побед (3 нокаутом). Россиянин владеет чемпионскими поясами Азии и Евразии по версии Всемирного боксерского совета (WBС) и азиатским поясом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем дивизионе.
На счету Аетовича 15 побед (все нокаутом) и 1 ничья. Серб владел титулами чемпиона Средиземноморья в полутяжелом весе по версии WBC, чемпиона Европы во втором среднем весе по версии WBO и интернационального чемпиона во втором среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).