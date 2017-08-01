Макрон: заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 - положительный сигнал для Парижа

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ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно воспринял решение властей Лос-Анджелеса подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, что фактически оставляет Париж единственным претендентом на организацию Олимпиады 2024 года. Этот вопрос глава республики обсудил в телефонной беседе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщили во вторник в Елисейском дворце.
"Франция приняла к сведению решение Лос-Анджелеса выдвинуть свою кандидатуру [на проведение Олимпиады] на 2028 год и найти соглашение с МОК и Парижем. Президент республики Эмманюэль Макрон положительно оценивает этот шаг, который является очень важным на пути получения Францией Игр 2024 года", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
В понедельник Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, сообщили ранее в пресс-службе МОК. До этого в июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Отмечается, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.
"МОК приветствует это решение заявочного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе, - сказал президент МОК Томас Бах. - Мы уверены в достижении трехстороннего соглашения между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем в августе, создавая беспроигрышную ситуацию для всех сторон. Этот договор будет представлен для ратификации на сессии МОК в Лиме в сентябре".
Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.