Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 - положительный сигнал для Парижа

Спорт
1 августа, 12:33 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, августа. /ТАСС

Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон положительно воспринял решение властей Лос-Анджелеса подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, что фактически оставляет Париж единственным претендентом на организацию Олимпиады 2024 года. Этот вопрос глава республики обсудил в телефонной беседе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщили во вторник в Елисейском дворце.

Смотрите также

Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028

"Франция приняла к сведению решение Лос-Анджелеса выдвинуть свою кандидатуру [на проведение Олимпиады] на 2028 год и найти соглашение с МОК и Парижем. Президент республики Эмманюэль Макрон положительно оценивает этот шаг, который является очень важным на пути получения Францией Игр 2024 года", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В понедельник Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение летних Олимпийских игр 2028 года, сообщили ранее в пресс-службе МОК. До этого в июне исполком МОК принял решение о целесообразности одновременного проведения выборов столиц сразу двух летних Олимпиад (2024 и 2028), кандидатами являются Париж и Лос-Анджелес. Отмечается, что МОК и Лос-Анджелес заключили соглашение, по которому МОК выделит городу взнос для подготовки к проведению Игр в размере $1,8 млрд. Ранее Лос-Анджелес и Париж подавали заявки только на проведение Игр в 2024 году.

Смотрите также
Лос-Анджелес

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года

"МОК приветствует это решение заявочного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Лос-Анджелесе, - сказал президент МОК Томас Бах. - Мы уверены в достижении трехстороннего соглашения между МОК, Лос-Анджелесом и Парижем в августе, создавая беспроигрышную ситуацию для всех сторон. Этот договор будет представлен для ратификации на сессии МОК в Лиме в сентябре".

Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года на сессии МОК в Лиме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама