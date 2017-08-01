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Кузнецова считает стабильность и моральные качества факторами ее победы на Спартакиаде

Спорт
1 августа, 12:41 UTC+3 ТАСС

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре

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ТАСС, 1 августа. Чемпионка восьмой летней Спартакиады учащихся России в индивидуальных прыжках на батуте Алина Кузнецова считает, что главную роль в ее победе сыграли стабильность и моральные качества. Об этом спортсменка рассказала пресс-службе соревнований.

Кузнецова заработала 52,715 балла. Второе место заняла Александра Бонарцева из Белгородской области (51,205). Третьей стала представительница Хабаровского края Анна Епифанцева (51,000).

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"Мы очень много для этой победы работали, - сказала Кузнецова. - Здесь были соперники, которые тоже достойны и могли бы быть первыми. Но ключевую роль тут, наверное, сыграли стабильность и моральные качества. Чтобы выиграть золотую медаль, нужно очень много работать, стараться, трудиться и никогда не сдаваться".

Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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