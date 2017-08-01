Курганников и Багапов выиграли Спартакиаду в синхронных прыжках на батуте

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ТАСС, 1 августа. Воронежские спортсмены Александр Курганников и Марат Багапов стали победителями восьмой летней Спартакиады учащихся России в синхронных прыжках на батуте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Курганников и Багапов заработали 47,050 балла. Второе место заняли Денис Смирнов и Максим Пастушков из Краснодарского края (45,340). Бронзу завоевали представительницы Новосибирской области Павел Зайцев и Вячеслав Шадрин (44,250).
Соревнования по прыжкам на батуте в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.