Аэропорт Калининграда принял первые международные рейсы после начала реконструкции к ЧМ

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Новое крыло аэропорта Храброво в Калининграде, реконструируемого к чемпионату мира по футболу 2018 года, приняло первые международные рейсы - из Белоруссии и Турции.

Во вторник в Калининград с инспекционным визитом прибыл вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. Визит начался с осмотра реконструкции аэропорта. На прошлой неделе была запущена операционная деятельность в новом крыле пассажирского терминала, который реконструируется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Открылась зона прилета международных воздушных линий, оборудованы временные пункт пропуска через государственную границу и таможенный пост.

"В течение 7-10 дней все международные рейсы будут полностью переведены в новое крыло пассажирского терминала. Готовится использование телетрапов", - сообщил Мутко генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

"Регион со своей стороны проследит, чтобы аэропорт функционировал надлежащим образом и пассажирам оказывались все услуги", - заверил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов обратил внимание Мутко на то, как будет организована работа транспорта во время чемпионата мира. "Область закупила 130 новых автобусов, часть из которых уже забрендирована в цвета ЧМ-2018. Эти автобусы также будут использоваться как шаттлы во время турнира и перевозить болельщиков в город", - отметил Рольбинов.

Ход реконструкции

Согласно проекту, запланирована реконструкция перронов, удлинение взлетно-посадочной полосы до 3,3 км, строительство терминала. Максимальная пропускная способность во время ЧМ-2018 составит 1950 человек в час в одном направлении.

В аэровокзале будут установлены 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, при этом будет открыто 22 стационарных пункта. В финальном виде площадь пассажирского терминала составит 40 кв. м. Аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.