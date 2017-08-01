Фурсенко: летняя трансферная кампания "Зенита" подходит к концу

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Летняя трансферная кампания "Зенита" практически завершилась, пришедшие в команду аргентинские футболисты помогут в развитии российским игрокам клуба. Об этом ТАСС заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

В понедельник было объявлено, что "Зенит" приобрел у французского "Лиона" аргентинского защитника Эммануэля Мамману. До этого состав санкт-петербургского клуба пополнили еще два аргентинца - полузащитник Леондро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Также нынешним летом в "Зенит" перешли игроки сборной России Александр Ерохин и Дмитрий Полоз, эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, защитник Дмитрий Рукас, воспитанники клубной академии Далер Кузяев, Дмитрий Богаев и Денис Терентьев.

На вопрос, как много новичков еще появятся в "Зените" этим летом, Фурсенко ответил: "Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании".

По словам президента "Зенита", переговоры с "Лионом" по трансферу Мамманы были непростыми. "Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Он востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в расположение нашей команды", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее агент аргентинского защитника Эмилиано Ригони сообщил, что сделку по переходу игрока "Индепендьенте" в "Зенит" можно считать закрытой. На вопрос, действительно ли Ригони будет играть за "Зенит", Фурсенко ответил: "Я не предсказатель. Когда все будет точно ясно, я обо всем сообщу".

Президент "Зенита" отметил, что аргентинские футболисты, как правило, хорошо адаптируются в России. "Все эти аргентинские ребята [с которыми "Зенит" подписал контракты] - очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются [в России], их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21-23 года, они - будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет "Зенита".