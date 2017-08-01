УЕФА отменил решение о проведении матча ЛЕ между "Хайдуком" и "Брондбю" без зрителей

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УЕФА отменил решение о проведении матча ЛЕ между "Хайдуком" и "Брондбю" без зрителейСпорт 1 августа, 13:49
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ТАСС, 1 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение о проведении домашнего матча хорватского "Хайдука" с датским "Брондбю" без зрителей в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча между клубами пройдет в Сплите в четверг, первая игра завершилась со счетом 0:0.
Изначально УЕФА наказал "Хайдук" проведением матча без зрителей за расистские выкрики болельщиков во время домашнего матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским "Левски" 13 июля. "Хайдук" должен был выплатить штраф в размере €50 тысяч по данному инциденту. Также клуб был оштрафован на €5 тысяч за бросание фанатами посторонних предметов на поле.
"Хайдук" подал апелляцию, которую УЕФА частично удовлетворил. За расистские выкрики фанатов клуб наказан частичным закрытием трибун стадиона и штрафом в размере €30 тысяч, за бросание посторонних предметов сумма штрафа не изменилась (€5 тыс).