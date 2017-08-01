Грэм Стил станет новым директором Института национальных антидопинговых организаций

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ТАСС, 1 августа. Новозеландец Грэм Стил будет назначен новым исполнительным директором Института национальных антидопинговых организаций (iNADO). Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.
На этом посту Стил заменит канадца Джозефа де Пенсье, который будет исполнять свои обязанности до конца 2017 года. Стил примет участие в конгрессе организации в немецком Бонне в октябре-ноябре этого года, где де Пенсье начнет передавать свои дела.
Ранее Стил занимал должность генерального директора комитета по противодействию допингу в Новой Зеландии.