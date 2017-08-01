Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 августа. Полиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению членов хоккейного клуба "Автомобилист" из Екатеринбурга, которое поступило в местное управление МВД во вторник. Хоккеисты заявили о пропаже из раздевалок коньков и некоторых личных вещей, сообщили в пресс-службе УМВД.

​"Заявление о пропаже вещей из раздевалок нижегородского Дворца спорта имени В.С. Коноваленко от участников команды "Автомобилист" перед стартовым матчем Кубка губернатора. Оперативно-следственная группа выехала на место ЧП, провела необходимые мероприятия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Хоккеисты сообщили о пропаже экипировки и личных вещей из раздевалок перед открытием Кубка губернатора Нижегородской области, которое состоялось во вторник во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко. Первый матч состоялся между "Ак Барсом" и "Автомобилистом", победу в овертайме со счетом 4:3 одержали казанцы.

В турнире, помимо "Ак Барса" и "Автомобилиста", принимают участие нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев".