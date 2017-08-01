Мутко: стадион "Калининград" может открыться матчем "Балтики" в ФНЛ

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Стадион "Калининград", возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года, может открыться матчем "Балтики" в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Во вторник Мутко прилетел в Калининград с инспекционным визитом.

"У нас есть молодежная, есть женская команда, есть юношеские команды - много возможностей у нас. Есть и команда "Балтика", которая идет на первом месте в ФНЛ. Можно будет и матч первенства ФНЛ сыграть, сделать открытие стадиона. Подумаем", - сказал вице-премьер.

Стадион "Калининград" рассчитан на 35 тысяч зрителей, арена будет сдана до конца текущего года. Стадион примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.