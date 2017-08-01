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Первые российские легкоатлеты прилетят в Лондон на ЧМ 2 августа

Спорт
1 августа, 16:47 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа

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Анжелика Сидорова

Анжелика Сидорова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 1 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Первые российские спортсмены прилетят в Лондон для участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2 августа. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

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"В среду в Лондон планируют прилететь Виктор Бутенко (метание диска), Александр Лесной (толкание ядра), Ольга Муллина, Анжелика Сидорова (обе - прыжки с шестом) и Александр Меньков (прыжки в длину), - заметила Орлова. - С ними также прибудут сопровождающие их тренеры, которым Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дала добро".

4 августа пройдут квалификационные соревнования ЧМ в прыжках с шестом у женщин, в мужских прыжках в длину, а также в метании диска. 5 августа пройдет квалификация в мужском толкании яда, в этот же день будут разыграны награды у мужчин в прыжках в длину и метании диска.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов в связи с приостановлением членства ВФЛА в IAAF. На мировое первенство допуск получили 19 российских спортсменов.

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