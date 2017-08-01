Тренер: этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой воде

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Тренер: этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой водеСпорт 1 августа, 16:48
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский этап Кубка мира по плаванию на короткой воде станет для команды Efimova Team началом подготовки к чемпионату Европы на короткой воде. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды, отец трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой Андрей Ефимов.
Этап Кубка мира пройдет в Москве 2-3 августа.
"На московском этапе Кубка мира будет переход с "длинной" на "короткую" воду. Посмотрим на результат команды и будем работать дальше, продолжая подготовку к ЧЕ на короткой воде", - рассказал Ефимов.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет 13-17 декабря в Копенгагене.